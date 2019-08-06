2019/08/06 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن عمليات إرادة النصر بمراحلها الثلاث اثبتت وجود تلاحم نوعي بين القوات الامنية واهالي المناطق المشمولة بالتطهير، مشيرة إلى أن هذا التلاحم قطع الطريق امام “ داعش” بانشاء حواضن جديدة.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إنه “من الملفت حقا خلال ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: إرادة النصر قطعت الطريق على داعش بإنشاء حواضن جديدة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: إرادة النصر قطعت الطريق على داعش بإنشاء حواضن جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).