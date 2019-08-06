رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع إيكاردي

2019/08/06 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عودة نادي يوفنتوس للتفاوض من جديد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان، من أجل الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة يوفنتوس، بضرورة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لتعزيز هجوم الفريق ي الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو، يرى في مهاجم النيراتزوري، الشريك المثالي له في خط هجوم اليوفي الموسم المقبل، خاصة وأن ماوريسيو ساري مدرب فريق السيدة العجوز، يبحث عن مهاجم جديد بجانب النجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس عاد مجددا للبحث عن مهاجم جديد، بعد فشل الصفقة التبادلية مع مانشستر يونايتد، من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل رحيل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويسعى مسؤولو يوفنتوس لحسم صفقة المهاجم الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإنضمام لتدريبات الفريق، قبل بداية الموسم الجديد في الكالتشيو، والمقرر له الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

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