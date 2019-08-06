2019/08/06 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة … صوت مجلس محافظة البصرة اليوم الثلاثاء خلال جلسته الاعتيادية المرقمة ( ٢٣٨ ) على 4 قرارات أبرزها التصويت على تفعيل قرار المجلس السابق الخاص بأجور التنظيف، ليشمل صرف رواتب الأجور اليومية والمتعاقدين بهذا القطاع البالغ عددهم ( ٤٥٠٠ ) متعاقد.وقال عضو المجلس نشأت المنصوري في بيان ، تلقت وكالة / […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة يصوت على صرف رواتب 4500 من الاجراء والمتعاقدين) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة يصوت على صرف رواتب 4500 من الاجراء والمتعاقدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).