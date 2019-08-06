أسعار النفط ترتفع والحرب التجارية بين أمريكا والصين تكبح المكاسب

2019/08/06 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط قليلا، الثلاثاء، بعد انخفاضات كبيرة سجلتها في الجلسات الماضية، لكن خام برنت يظل قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر حول 60 دولارا للبرميل بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.وانخفضت أسعار برنت بأكثر من تسعة بالمئة على مدى الأسبوع الفائت، مع تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية […]

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