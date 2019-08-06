2019/08/06 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البصرة اسعد العيداني ،الثلاثاء، ان أغلب الخروقات الأمنية الأخيرة نفذها وافدون من خارج البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: سنعيد أي متجاوز لديه سجل إجرامي إلى محافظته) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: سنعيد أي متجاوز لديه سجل إجرامي إلى محافظته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).