كيف سينجو عبد المهدي؟

2019/08/06 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سدير الشايع… لم يعد أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكثير من الوقت فالتأسيس لمراحل لاحقة لايبدو مجديا إلى حد ما، والمتغيرات التي تفرزها الأحداث اليومية ، وطبيعة التفاعلات السياسية سواء كانت داخلية او خارجية لا تبشر بذلك الجو الوردي، رغم صعود سعر النفط اللافت .ولاتبدو افرازات الفترة الماضية من عمر حكومة […]

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