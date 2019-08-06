نائب عن كتلة الإتحاد الوطني : على حكومة الإقليم حسم الخلاف النفطي مع بغداد سريعا

2019/08/06 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي ، ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كردستان بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة بينهما.وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريحات صحافية إن بعض الاطراف السياسية اصبحت من المعارضة وبدأت باستغلال ملف الخلاف النفطي بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ضد رئيس الوزراء عادل عبد […]

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