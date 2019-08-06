رئاسة الجمهورية تصدر النسخة النهائية لقانون حقوق ذوي ضحايا سبايكر

2019/08/06 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن النسخة النهائية من قانون حقوق ذوي ضحايا حادثة سبايكر في صلاح الدين.

كانت رئاسة البرلمان قد أكدت

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