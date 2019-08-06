لاريجاني: الحظر على ظريف ناتج عن دوره في كشف سياسات أميركا الخاطئة

2019/08/06 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، إن الحظر على ظريف ناتج عن دوره في فضح سياسات أميركا الخاطئة.

وفي حفل أقيم بمناسبة يوم المراسل اليوم

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