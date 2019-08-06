الفتح يستبق الفصل التشريعي القادم وفي جعبته أحد أهم قوانين البلاد

2019/08/06 | 15:54

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بغداد / سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح النيابية رزاق محيبس، اليوم الثلاثاء، أن أداء مجلس النواب ورئاسته "جيدة"، م...

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