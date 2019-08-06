2019/08/06 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: whNf9Iuo8xk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / اعتصام مفصولي الحشد الشعبي - 2019/8/6) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / اعتصام مفصولي الحشد الشعبي - 2019/8/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).