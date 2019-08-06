الميناء يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين من نيجيريا

2019/08/06 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسمت إدارة نادي الميناء، التعاقد رسميًا مع 3 لاعبين من نيجيريا، للانضمام إلى قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وقال جهاد الطاهر، المشرف على فريق الكرة بالميناء، في تصريح صحفي، إن الإدارة نجحت في استقطاب 3 محترفين، سيكونوا إضافة نوعية للفريق.وأضاف الطاهر، أن إدارة الميناء ماضية بكل جدية لإبرام عدد من الصفقات القوية لتجهيز الفريق للمنافسة في الموسم المقبل.وأوضح أن النيجيري الأول هو مايكل أوديبي، الذي يلعب في مركز الدفاع، واحترف بأندية (سيينا الإيطالي، آرسنال الأوكراني، أوتوراو الكازخستاني، كونكوريديا كياجنا الروماني، اق جايق الكازخستاني).وتابع الطاهر "النيجيري الثاني هو كينيث نجووكي، والذي يلعب في مركز الهجوم ومثل أندية (هاميتوكي القبرصي، يينكامي القبرصي، سيتينكايا القبرصي، الإسماعيلي المصري، الشرقية المصري، بايكان الإيراني).وواصل "أما اللاعب الثالث فهو بيتر إيبيمبوي، وهو مهاجم صريح ومثل أندية (بايلسا النيجيري، الأهلي المصري، الإنتاج الحربي المصري، المسيمير القطري، بيناتلي القبرصي، ماكاسي القبرصي).وأشار الطاهر إلى أن النادي، أكمل عددًا من التعاقدات المحلية من بينهم حسين يونس من السماوة ومحمد موسى من النجف، ومحمد عباس وفرانس فنجان من الكرخ.يشار إلى أن لوائح الدوري العراقي تسمح لكل نادٍ بالتعاقد مع 4 لاعبين محترفين في الموسم المقبل.انتهى

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