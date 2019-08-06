22 الف عنصر امني لتأمين النجف خلال عيد الاضحى

2019/08/06 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 22 ألف عنصر امني في تأمين زيارة ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل وعيد الأضحى المبارك.وقال الياسري، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “تم عقد اجتماع امني موسع مع عمليات الفرات الاوسط وقيادة الشرطة وممثلي الحشد الشعبي لمناقشة الخطة الامنية الخاصة […]

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