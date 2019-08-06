2019/08/06 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار ،الثلاثاء، بانتشال جثتي طفلين قضيا غرقا بأحد الأنهر في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثتي طفلين قضيا غرقا شمال ذي قار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثتي طفلين قضيا غرقا شمال ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).