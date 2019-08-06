نفط الجنوب يدعم صفوفه بمحترفين جدد ويتعاقد مع مواهب جديدة

2019/08/06 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – SPORT NOW أكدت إدارة نادي نفط الجنوب أن تحضيراتها لتهيئة فريق كرة القدم بالنادي مستمرة وبوتيرة متصاعدة .وذكر عضو الادارة ابراهيم دحلوس، أن فريقه تعاقد حتى الآن مع اللاعبين، حيدر ساري ومصطفى هادي احمد الذين وقعا على كشوفات نفط الجنوب قادمين من نادي الميناء .و أضاف : اربع لاعبين جددوا

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