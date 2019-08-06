عودة 285 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة بالانبار

2019/08/06 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن مستشار محافظ ألانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد أبو ريشة، الثلاثاء، عودة 285 أسرة نازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة.وقال ابو ريشة لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية أعادت نحو 285 أسرة نازحة من مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، إلى […]

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