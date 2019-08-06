اعتقال عصابة تتكون من ثلاثة متهمين بالسطو المسلح بايسر الموصل

2019/08/06 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عصابة تتكون من ( ثلاثة ) متهمين بالسطو المسلح في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وذكرالناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان” ان مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص القت القبض على عصابة تتكون من ( ثلاثة ) […]

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