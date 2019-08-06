محافظ البصرة يتهم “وافدين من خارج المحافظة” بتنفيذ خروقات امنية

2019/08/06 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اتهم محافظة البصرة اسعد العيداني ،اليوم الثلاثاء، وافدين من خارج المحافظة، بتنفيذ خروقات امنية داخل البصرة.وقال العيداني في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “أغلب الخروقات الأمنية الأخيرة التي سجلت بالمحافظة نفذها وافدون من خارج المدينة”.واضاف قائلاً “اتخاذنا قرار يقضي بإزالة الدور العشوائية وإعادة أي متجاوز من أصحاب تلك الدور ممن […]

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