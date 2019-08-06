2019/08/06 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق ارسل قسم التخطيط في البصرة، طلباً الى مجلس المحافظة للموافقة على توسعة طريق أم قصر – سفوان “طريق الموت” من 8 متر ليصبح 33 متر “إتجاهين” بعد وصول نسبة الانجاز الى 40% خلال 60 يوم من المباشرة بالعمل.وذكرت وسائل اعلام محلية، أن “الخطوة الثانية وهي في حالة الموافقة على توسعته الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. 3 تغييرات ايجابية تطرأ على “طريق الموت” في البصرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. 3 تغييرات ايجابية تطرأ على “طريق الموت” في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).