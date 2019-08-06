المحمداوي يدعو الى تحويل اعاشة الأطباء إلى بدل نقدي و منحهم وثائق تخرج

2019/08/06 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، الثلاثاء، بتحويل اعاشة الأطباء المقيمين إلى بدل نقدي وتحديد...

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