2019/08/06 | 16:58
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المحمداوي يدعو الى تحويل اعاشة الأطباء إلى بدل نقدي و منحهم وثائق تخرج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
دعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، الثلاثاء، بتحويل اعاشة الأطباء المقيمين إلى بدل نقدي وتحديد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحمداوي يدعو الى تحويل اعاشة الأطباء إلى بدل نقدي و منحهم وثائق تخرج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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