2019/08/06 | 16:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني: عبدالمهدي يحتاج الكرد ونحن نحتاجه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كردستان بالاتفاق مع الح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني: عبدالمهدي يحتاج الكرد ونحن نحتاجه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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