الاتحاد الوطني: عبدالمهدي يحتاج الكرد ونحن نحتاجه

2019/08/06 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كردستان بالاتفاق مع الح...

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