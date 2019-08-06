عضو بالأمن النيابية: أغلب بنايات التوقيف في الداخلية متهالكة وعمر بعضها 50 عاماً

2019/08/06 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس سروط، الثلاثاء، عن تهالك أغلب بنايات التوقيف في وزارة الد...

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