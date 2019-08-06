الكمارك تتلف أدوية بشرية ومواد مخالفة في مطار بغداد الدولي

2019/08/06 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف كمية من الأدوية البشرية المخالفة ومواد تستخدم بالغش التجاري في كمرك مطار بغداد الدولي .واضافت الهيئة في بيان ، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، أن “مركز كمرك ام قصر الجنوبي أعادة إصدار ارسالية تحتوي على أحذية مخالفة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية”.[…]

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