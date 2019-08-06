2019/08/06 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معا لنقضي على المافيات والمخدرات .ضمن حملة رئاسة الوزراء حول انتشار ظاهرة الروليت وتجارة النساء امن الحشد الشعبي وبأوامر قضائية وقانونية من قبل رئيس الوزراء وقيادة الحشد الشعبي..القبض على تجار المخدرات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



امن الحشد الشعبي وبأوامر قضائية يلقي القبض على تجار للمخدرات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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