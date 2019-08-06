غرامات مالية جديدة بحق شركات مخالفة لإطعام النزلاء

2019/08/06 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، عن فرض غرامات مالية جديدة بحق شركات مخالفة لعقود إطعام النزلاء.

وقال مفتش العدل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “من ضمن نشاطات قسم التدقيق والرقابة الداخلية خلال شهر تموز، فقد تمكن من استرجاع مبلغ (21.609.625 دينار)”.

وأشار الى ان “المبالغ المسترجعة تمثل قيمة الغرامات على بعض شركات إطعام نزلاء دائرة الاصلاح العراقية المخالفة لعقود الإطعام”.

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