2019/08/06 | 17:04

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السياسية

الثلاثاء 6 أغسطس 2019 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 10

الفياض: امن سهل نينوى سيوكل الى اللواء 30 من الحشد والشرطة المحلية والجيش

الفياض: امن سهل نينوى سيوكل الى اللواء 30 من الحشد والشرطة المحلية والجيش

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