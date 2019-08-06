الحشد الشعبي يطهر 16 قرية بمحافظة نينوى

2019/08/06 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 15 في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من تطهير 16 قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى في العراق....

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