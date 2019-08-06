“سامسونج إلكترونيكس” ترعى بطولة اتحاد غرب آسيا في العراق

2019/08/06 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… شملت شركة “سامسونج إلكترونيكس”برعايتها، النسخة التاسعة لبطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم للرجال ٢٠١٩، التي انطلقت فعالياتها مؤخراً، والتي تقام على ملاعب أرض العراق للمرة الأولى منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك بتنظيم من الاتحاد وبرئاسة الأمير علي بن الحسين.وقد جاءت هذه الرعاية من “سامسونج” في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية […]

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