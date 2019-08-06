قواتنا الأمنية تكبد خلايا داعش «خسائر كبيرة» في ديالى ونينوى

2019/08/06 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح الموصل / شروق ماهر

في اليوم الاول من عمليات “إرادة النصر الثالثة”، تمكنت القوات الامنية من تحقيق نتائج كبيرة في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، وشل حركتها في المناطق التي شملتها العملية من خلال تطهير عدد من القرى وضبط مضافات تحوي اسلحة ومواد متفجرة ولوجستية مع قتل عدد كبير من الارهابيين.



ووصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ووزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري الى محافظة ديالى للاشراف على العملية التي انطلقت فجر امس الاثنين.

وشملت مناطق شمال جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب محافظة نينوى لانهاء تهديد عصابات داعش التكفيرية في تلك المناطق باسناد طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي.

وقال نائب قائد العمليات الفريق ق خ الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت بالساعة السادسة من صباح الاثنين المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالى لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين”.

واضاف ان “العملية شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى و3 الوية في قاطع محور الحشد الشعبي”.

وتابع ان “قيادة عمليات نينوى شاركت في الفرقة 20 وقوات من شرطة نينوى والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي نينوى بمشاركة 6 الوية لتطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم ومناطق خط اللاين”.

واشار الى ان “العملية تمت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي”.من جانبه، اوضح قائد عمليات نينوى نومان الزوبعي لمراسلة “الصباح” ان “عملية التطهير شملت المناطق الجبلية في شيخ إبراهيم والعطشانة وبادوش الواقعة بين تلعفر والموصل، من قبل قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي وشرطة نينوى».

ولفت الى ان”عملية التطهير ستسهم باستتباب الامن في مناطق شمال غرب الموصل بعد اعتقال العشرات من عصابات داعش وتحطيم اوكارهم الارهابية في المناطق المذكورة”.

بينما ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوات اللواء 40 استكملت عملية تفتيش وتطهير (عين الجحش، جياع، مشيرفة، الميرندية، عين طلاوي ، تل طيبة ، عين الجحش الشرقي ، عين الجحش الغربي ، عريش ، عين البيضة، خربت اليزيدي ، الجوين ، البو جراد).

وأضاف، ان “قوات اللواء تواصل تقدمها لتحقيق أهدافها المرسومة ضمن عملية إرادة النصر الثالثة لملاحقة فلول عصابات داعش جنوب نينوى”.

الى ذلك، افادت خلية الاعلام الامني، في بيان بانه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة ارهابية قادمة من جبل قره جوخ، حيث تم التنسيق مع طيران التحالف الدولي وتطويق المكان”.واضافت ان “العملية اسفرت عن قتل 6 عناصر من عصابات داعش بضربة جوية، بعد ان كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر ضمن قضاء مخمور».

وتابعت ان “القوة المنفذة للواجب عثرت على جثث الإرهابيين القتلى فضلا عن 4 بنادق”.

وفي ديالى، ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة مشتركة من اللواء 20 بالحشد الشعبي والجيش طهرت قريتي الاصلاح والنقشبندية غرب جلولاء ضمن قاطع عمليات ديالى”.

واضاف البيان، أن “قوات اللواء 20 قد حققت الاهداف المرسومة لها”.كما دمرت قطعات اللواءين الرابع والرابع والعشرين وبإسناد طيران الجيش أربع مضافات لعصابات داعش تحوي ملابس وطعاما وأجهزة لاسلكية ومعالجة ست عبوات ناسفة ضمن عملية إرادة النصر الثالثة شمال شرق المقدادية”.

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