“بالصور”.. سيارة تسقط من الطابق الرابع لـ”مول زيونة” في بغداد

2019/08/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق سقطت سيارة مدنية، كانت مركونة في الطابق الرابع لكراج مول زيونة شرقي بغداد، ما اثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا ادارة المول بالتقصير باتخاذ اجراءات السلامة، والجشع، من خلال حشد السيارات في اماكن ضيقة.

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