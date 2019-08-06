الفرفار العياشي - الديموقراطية في فكر افلاطون

2019/08/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي لكي لا تصل إلى أي مكان اتبع الجمهورولد أفلاطون قبل وفاة بريكلس، تتلمذ على يد سقراط وعايش محاكمته، تذوق مرارة إعدامه، عايش فترة الحروب البوليبنيزية لذا كان السؤال الفلسفي عند أفلاطون هو سؤال بعمق سياسي حيث تساءل أو أكد على أن الفلسفة تنتعش حين تكون الأزمة، لذا يكون السؤال السياسي عند أفلاطون هو البحث عن أفضل نظام سياسي لتحقيق العدالة بين مختلف مكونات المجتمع، فكتاب الجمهورية يساءل مجموعة مفاهيم......

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