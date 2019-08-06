2019/08/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع القيادات الامنية في نينوى يقرر ان تكون أدارة السيطرات في سهل نينوى بقيادة مشتركة من الحشد والجيش والشرطة المحلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/06 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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