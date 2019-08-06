تخصيص 50 كرفان لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي في الانبار

2019/08/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الحكومة المركزية بتخصيص 50 كرفان لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار.

وقال عضو

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