2019/08/06 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أظهر استطلاع نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن قرابة نصف الشعبين الأردني والسوداني فكروا بالهجرة، متحدثا عن مؤشرات الديمقراطية في أكثر من دولة عربية.وحسب نتائج استطلاع “مقياس الديمقراطية العربي 2018/2019″، فإن 45% من الأردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج الأردن، في نسبة تعتبر ثانية أعلى نسبة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصف الشعب في دولتين عربيتين فكّر بالهجرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصف الشعب في دولتين عربيتين فكّر بالهجرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصف الشعب في دولتين عربيتين فكّر بالهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).