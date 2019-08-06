لتلافي المشاكل.. طهران توقف ختم جوازات الزوار الأجانب

2019/08/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةكشف المتحدّث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، سيد سلمان ساماني، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس حسن روحاني بحذف الأختام من جوازات السفر للزوار الأجانب.

ونقل موقع “تابناك” الأخباري عن ساماني قوله إن “عدم ختم جوازات السفر وتصريح الدخول والخروج للمسافرين الأجانب، بدأ تنفيذه عن طريق لجنة خاصة بالحدود تتبع مجلس الأمن القومي للبلاد”.

وأضاف “ضمن اتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر، تم التنسيق مع شرطة الهجرة والجوازات وسائر الأجهزة المعنية، فيما قامت جميع النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية بتنفيذ هذا القرار”.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت منتصف حزيران الماضي، عن موافقة الرئيس حسن روحاني، على إعفاء السياح الأجانب الذين يزورون البلاد من ختم جوازاتهم في جميع مطارات البلاد ضمن جهود طهران لتلافي المشاكل التي تسببها لهم الولايات المتحدة بسبب زيارتهم إلى إيران.

يشار إلى أنه منذ نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تم تطبيق قانون لا يستطيع المواطنون من 38 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، الذين سافروا إلى دول مثل إيران خلال السنوات الخمس الماضية، الحصول على تأشيرة واستخدامها مثل الماضي.

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