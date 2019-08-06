هدده بالقتل “إحنه جماعة هادي العامري”.. ناشط مدني في مواجهة شقيق محافظ ديالى

2019/08/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم الناشط المدني سيف الدهلكي في محافظة ديالى، النائب همام التميمي باستدعاءه إلى دار الضيافة في المحافظة وتهديده بعدم النشر ضد شقيقه المحافظ مثنى التميمي.

وأظهر تسجيل مصور حصلت عليه “كلكامش برس”، الدهلكي وهو يسرد تفاصيل ما حدث وقال إنه “تم استدعاءه من قبل النائب همام التميمي إلى دار الضيافة في ديوان المحافظة، وتم ضربه من قبل حماية التميمي فيما وضع الاخير المسدس في رأسه، وطلب منه عدم التكلم ضد المحافظ بالإضافة إلى نشر بصالحه”، لافتًا إلى أنه “تم توقيعه على اوراق لا يعرف ماهيتهن”.

وأضاف الدهلكي أنه “تمت سرقة النقود التي كانت بحوزته، بالإضافة إلى أن التميمي هدده بعائلته وبالقتل، فضلًا عن كلمات طائفية بحسب وصف الدهلكي”.

وطالب الدهلكي هادي العامري بـ”الحماية من التميمي الذي ادعى انه ينتمي لمنظمة بدر”.

وكان الدهلكي قد نشر منشورًا على صفحته في فيسبوك اعترض على إدارة المحافظ واجراءاته بحق أحد الاطباء.

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