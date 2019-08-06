البنتاغون: سنمنع تركيا من شن عملية عسكرية بمفردها ضد قوات سوريا الديمقراطية

2019/08/06 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه من غير المقبول أن تشن تركيا هجوماً على قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكد إسبر في تصريح، أن واشنطن ستمنع أي توغل أحادي الجانب في سوريا، لافتا الى أن المفاوضات مستمرة بين واشنطن وأنقرة بشأن إقامة “منطقة آمنة” في المناطق التي ينتشر فيها الأمريكيون في كردستان سوريا، بهدف فصل الحدود التركية عن بعض مواقع سيطرة الكرد.

وأضاف، أن المسؤولين الاميركيين يواصلون حوارهم مع الأتراك للوصول الى تسوية لهذه القضية.

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