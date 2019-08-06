القضاء يعلن القبض على تجار مخدرات يحوزون ٤٤ كغم من الحشيشة في البصرة

2019/08/06 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من تجار المخدرات في البصرة.

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