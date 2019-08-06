2019/08/06 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن سيطرات مشتركة ستكون في محافظة نينوى تحفظ هيبة الدولة وتحافظ على النصر المتحقق على داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض من نينوى: ستكون هناك سيطرات مشتركة تحفظ هيبة الدولة وتحافظ على النصر المتحقق على داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض من نينوى: ستكون هناك سيطرات مشتركة تحفظ هيبة الدولة وتحافظ على النصر المتحقق على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).