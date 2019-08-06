“بالصور”.. اعتداء يطال منتسبين في امانة بغداد بسبب “سوق الدجاجة”

2019/08/06 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض منتسبون في امانة بغداد ،اليوم الثلاثاء، الى اعتداء بالضرب اثناء حملة نفذوها لرفع التجاوزات في “سوق الدجاجة” الواقع بمنطقة الاورفلي شرقي بغداد.

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