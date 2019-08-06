2019/08/06 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تورط جهات سياسية بتهريب سجناء المخدرات من سجن القناة شرقي العاصمة.وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريح صحفي إن "التحقيقات الأولية أثبتت تورط جهات سياسية بتهريب سجناء المخدرات من سجن القناة الواقع شرقي العاصمة"، لافتا إلى إن "المال السياسي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد يكشف عن تورط جهات سياسية بتهريب الموقوفين من سجن القناة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد يكشف عن تورط جهات سياسية بتهريب الموقوفين من سجن القناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).