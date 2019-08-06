2019/08/06 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وسائل إعلام دنماركية، الثلاثاء، أن طائرة صغيرة كانت تحمل فريق المغنية الأميركية “بينك”، تحطمت، واشتعلت فيها النيران بالدنمارك، دون أن يتعرض أحد لسوء.وأكدت الشرطة الدنماركية، وقوع الحادث مساء الاثنين، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.وقالت وسائل إعلام دنماركية إن بينك، التي قدمت حفلا في العاصمة النرويجية أوسلو مساء الاثنين،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة مغنية امريكية في الدنمارك وكالة خطوة برس.

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