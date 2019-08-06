القضاء يعاقب مرتكبي جريمة “انشاء مواقع الكترونية” وهمية

2019/08/06 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية “الوهمية”.وجاء في بيان رسمي صدر عن مجلس القضاء الاعلى وتلقته “يس عراق”، أن “المجلس وجه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية التي تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة عامة”.واضاف البيان، أن “ذلك […]

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