2019/08/06 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس ديالى اقالة أحد أعضاء المجلس المحلي لناحية العبارة لتورطه في الاعتداء على مبنى مديرية الناحية .وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في بيان اليوم :” ان المجلس عقد جلسة رسمية ، وادان حادثة الاعتداء على مبنى مديرية ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة من قبل مجموعة أشخاص الخميس الماضي “.واضاف :” ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يقيل احد اعضاء المجلس المحلي لناحية العبارة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يقيل احد اعضاء المجلس المحلي لناحية العبارة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).