المالكي يعزي بوفاة عالم الدين الافغاني الشيخ محمد آصف المحسني

2019/08/06 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي بالتعازي بوفاة عالم الدين ‏الافغاني الشيخ محمد آصف المحسني .‏ ونقل المكتب الاعلامي للمالكي قوله :” تلقينا ببالغ الألم نبأ ارتحال المجاهد الكبير ‏سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد آصف المحسني، بعد عمر مبارك قضاه في طلب ‏العلم والتدريس والتحقيق والجهاد ونشر الوعي”.‏ واضاف :” لقد كان الفقيد […]

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