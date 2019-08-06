الاتفاق على ادارة امن سهل نينوى بقوات مشتركة من بينها الحشد

2019/08/06 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]توصلت القيادات العسكرية وكذلك في الحشد الشعبي، الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي ببقاء اللواء 30 من الحشد في مناطق سهل نينوى بجانب قوات أمنية اخرى، في اجتماع حضره محافظ نينوى.

وقالت مصادر اعلامية مطلعة في نينوى، اليوم إن "الاجتماع حضره نائب رئيس هيئة الحشد جمال جعفر، المعروف بـ"أبو مهدي المهندس ومعاون قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، إضافة الى قائد القوات البرية الفريق الركن، جمعة عناد الجبوري ومحافظ نينوى منصور المرعيد".وزاد أن "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق يقضي بنشر قوات مشتركة في مناطق سهل نينوى بضمنها اللواء 30 من الحشد الشعبي".وأشارت إلى أن "اللواء 30 سيبقى في مناطق سهل نينوى الى جانب الجيش والشرطة المحلية"، مؤكدا أن جميع القوات ستكون تحت أمرة الجيش العراقي".يذكر ان العشرات من مؤيدي اللواء 30 في الحشد الشعبي، نظموا امس اعتصاما مفتوحا في سهل نينوى احتجاجا على قرار سحب الحشد الشعبي من تلك المنطقة، وطالبوا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى اعادة النظر بالقرار بشكل فوري.وكان محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، قال في تغريدة على "تويتر" امس، ان "العصيان وقطع الطرق واثارة الفوضى في سهل نينوى تزيد من مخاوف مكونات المنطقة من استمرار وجود جهات فوق القانون"، وذلك في إشارة إلى قيام عدد من أبناء سهل نينوى، بنصب الخيام وقطع طريق الموصل-أربيل والبدء باعتصام مفتوح، احتجاجا على قرار سحب الحشد الشعبي اللواء 30 من سهل نينوى.

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