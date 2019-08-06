الجابري يغادر افتتاح

2019/08/06 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]غادر الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار جابر الجابري افتتاح "نخيل عراقي الثقافية" مستاءً.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان" الجابري غاد قاعة [عيون بغداد] بعد دقائق من تلبيته حفل افتتاح {نخيل عراقي الثقافية}، معبراً عن أسفه من طريقة إخراج الحفل وعرض وجوه وتغييب وجوه ثقافية بارزة في المشهد الثقافي العراقي".واستهجن الجابري" ورود نصوص وكلمات لاتمت للواقع الثقافي العراقي بصلة ومظاهر للعري تتنافى مع قيم وآداب المجتمع العراقي".

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