2019/08/06 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال “ابو هاجر” الذي شارك في اغتصاب النساء الايزيديات في نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من الفرقة عشرين وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تلقي القبض على الإرهابي (حازم محمد عبد الله قاسم) الملقب بـ”ابو هاجر”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “ابو هاجر” الذي شارك باغتصاب النساء الايزيديات وكالة خطوة برس.

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