دينا سليم حنحن - ذاكرة مكان - مدينة بريزبن

2019/08/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن ذاكرة مكانلنزرع ورودا في شرفات بيوتنا ونوافذها فالغد آتٍ - مدينة بريزبنبقلم: دينا سليم حنحنيداويني النهر ويناديني البحر أي انشقاق هذاإنه انشقاق جميل تسكنه الروحصببنا دموعا على أوطان وعدتنا بالأحلام التي لم تتحقق، ووقفنا في وجه الريح الصاخبة مثل صخرة صلبة لا يزيحها سوى بركان سيبرق وسيرعد في الأرض في يوم ما، لست متشائمة لكن أصبحت حياتنا داخل واد وخالية من كل ر......

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