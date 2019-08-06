2019/08/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس الفصل الثالث ÷ .في اليمن - وهولوكوست نجرانلم يستسلم اليمن المسيحي بقيادة الحِمْيرَيين والسبئيين وكِندَة وغيرها من سكان اليمن للإحتلالين الحبشي ووراءه بيزنطة ..أو اليهودي خادم الإحتلال الفارسي المنزامن معه .وكان عامل الإستقلال الوطتي والقومي, والإقتصاد ي والسياسي حافزهم الرئيسي ضد .الإحتلال ..لهذا إنتفضوا في عدة ثورات شعبيةضدالإحتلال لم ......

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